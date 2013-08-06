Altın yine tuzla buz oldu

Haftanın ilk gününe moralli başlayan altın fiyatları öğleden sonra başlayan düşüşü bugüne de taşıdı. ABD istihdam verisinden destek alarak 1.320 dolara yaklaşan altının onsu, dün akşam Dallas Fed başkanının yatırımcıları uyarmasıyla 1.290 dolara kadar geriledi.

Haftaya ABD istihdam verisinden aldığı moralle toparlanarak başlayan altın fiyatları dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Dallas başkanının konuşmaları sonrası hızlı düşüşe geçti.



1.320 doların altına indi



Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisinin etkisiyle altının onsu dün öğlen saatlerine kadar 1.320 doları test etmeye yakın seyrediyordu. Ancak öğleden sonra başlayan düşüş dalgası Fed açıklaması sonrası şiddetlendi. Altının onsu yeni günde 1.290 dolara kadar geriledi.



'Fed tahvil azaltabilir'



Peki altını yeni düşüşe sürükleyen açıklama neydi? Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, dün akşamki konuşmasında merkez bankasının tahvil alımlarını azaltmaya yakın olduğunu söyleyerek, yatırımcıları uyardı. Bu da zaten altını artık güvenli liman olarak görmeyen yatırımcının endişelerini artırdı.



Yatırımcıları uyardı



Dallas Başkanı Fisher, yatırımcıları teşviklere bel bağlamamaları konusunda da uyardı. Fed'in iki üst düzey yöneticisinin daha bu hafta içinde birer konuşma yapması bekleniyor.



Altın fiyatlarında son durum



Gram altın 80.6 TL

Çeyrek altın 140.7 TL

Yarım altın 278.8 TL (09.00 itibariyle)