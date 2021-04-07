Altın yıllık getiride 16 ay sonra zirveden düştü

TÜİK finansal yatırım araçlarının yıllık getiri oranlarını açıkladı. Mart ayında yıllık getiride BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,75 oranı ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık getiride Kasım 2019'dan bu yana en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, 16 ay sonra zirveden indi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,75 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,05, euro yüzde 0,69, Amerikan doları yüzde 7,65, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,95 ve DİBS yüzde 20,34 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 12,87, euro yüzde 12,14 ve Amerikan doları yüzde 4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 5,09 ve DİBS yüzde 10,05 oranlarında kaybettirdi.



Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Mart 2021

Altın zirveden düştü

TÜFE ile indirgenmiş yıllık getiride 16 ay sonra zirve değişti. 2019 yılının Kasım ayından itibaren yıllık en çok getiri sağlayan külçe altın, mart ayında zirveyi BIST 100 endeksine bıraktı.

Aylık en yüksek getiri dolarda

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,25 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2,40 oranında kazandırırken; külçe altın yüzde 1,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,78, BIST 100 endeksi yüzde 6,26 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 5,49, külçe altın yüzde 1,69 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 3,43 ve DİBS yüzde 4,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Mart 2021

3-6 aylık periyotta en çok BIST 100 kazandırdı

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,56 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,75 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Üç aylık dönemde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,21 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,23 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.