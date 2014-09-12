Altın yılın dibinde, borsa ve petrol düşüşte, dolar yükselişte

Dolardaki küresel yükselişin yanında Ukrayna gerginliğinin de etkisini yitirmeye başlaması altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Küresel emtia piyasalarında 1 ons altının fiyatı 1,234 dolara kadar inerek, bu yılın en düşük düzeylerine geriledi.

Türkiye'de de 1 gram altın 88 liranın da altına inerek 87.65 liraya kadar çekilirken, Cumhuriyet altını 589 liraya, çeyrek altın da 144 liraya düştü.

Hareketin kısmen Fed kısmen de teknik hareket kaynaklı olduğunu belirten İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan 1240 dolar seviyesinin kırılıp altının bu seviye altına düşmesi durumunda 1180 dolara kadar düşüşün çabuk olabileceğini belirtti.

İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantı sonrasında parasal sıkılaşmaya dair mesajların gelmesinin altın ons fiyatının bir alt destek seviyesi olan 1212 dolar seviyesine gerilemesine neden olabileceğini söyledi. Çayırlı "Aksi senaryo olan ve Amerika Merkez Bankası’nın gevşek para politikasına bir süre daha devam edeceğine yönelik bir karar alınması durumunda ise değer kaybeden dolar endeksinin etkisiyle 1256 dolar ve 1272 dolar seviyeleri yeniden test edilmek istenebilir" dedi.

Altınla birlikte petrol de düşüyor

Öte yandan emtia piyasalarında petrol fiyatlarındaki düşüş de, Ortadoğu'da gerginliğin artmasına karşın sürüyor. Hafta başında 100 doların altına gerileyen Brent petrolünün varili, bugün 98 doların da altına inerek 97.85 dolardan işlem gördü. ABD hafif petrolünün fiyatı da 93 dolara indi. Analistler petrolde arzı etkileyebilecek gerginliklere rağmen, küresel talepte düşüş olacağına ilişkin öngörülerin daha baskın çıktığına dikkat çekiyorlar. Petrol fiyatlarında düşüşü, ABD ve Çin ekonomilerine ilişkin verilerin, dünyanın en çok petrol tüketen bu iki ülkesinde ekonominin öngörülenden yavaş büyüyeceğine göstermesi tetikledi. Küresel büyümeye ilişkin oluşan kaygılarla Brent tipi petrolün varil fiyatı, 2013 yılı Haziran ayından bu yana ilk kez bu haftanın başında 100 doların altına indi.

Dolar 2.20 liranın üstünde

ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan aylık toplantısı öncesinde, faiz artırımına dönük öngörülerin etkisiyle küresel düzeyde yükselen dolar, lira karşısında da 2.20'nin üzerindeki düzeyini koruyor.

Türkiye'nin dış açıklarının etkisiyle küresel piyasalarda en çok lira karşısında yükselen dolar, bu güne de 2.2085 lira düzeyinde başladı. Dolar hafta içinde en yüksek 2.2132 liraya kadar yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine karşın, euro da parite etkisiyle lira karşısında yükseldi ve 2.85 liranın üzerine çıktı. Böylece, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepetinin değeri 2.53 düzeyine kadar çıktı.

Borsa düşüşle başladı

Liradaki süren zayıflık Borsa İstanbul'da hisse senedi fiyatlarını da aşağıya çekiyor. Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.11 düşüşle 78,881 puandan başladı.