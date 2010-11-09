-ALTIN YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 19 DEĞER KAZANDI BURSA (A.A) - 09.11.2010 - Yılbaşından bu yana dolardaki TL bazında değer kaybına rağmen altındaki artışın yüzde 19'a ulaştığı bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yılbaşında 1010 dolar civarında olan altının ons fiyatı, son günlerdeki yükselişle birlikte bin 400 dolar seviyelerine dayandı. Bu artışla birlikte yılbaşında 53 lira olan altının gramı, bugünlerde 63 liraya kadar ulaştı. Yılbaşından bu yana dolardaki kayıp ise yaklaşık yüzde 4,8'i bularak 1,47 liradan 1,40 seviyelerine geriledi. Bursa Kuyumcular Odası Başkanı Rıdvan Şen, dolardaki gerilemeye rağmen altının yılbaşından bu yana yüzde 19 civarında değer kazandığını ve yatırımcısını yine üzmediğini söyledi. Doların aynı kalması durumunda altındaki kazancın yüzde 20'nin üzerinde olacağını dile getiren Şen, şunları kaydetti: ''Bir süre önce ons fiyatı bin 300 dolar sevilerine gelindiğinde de çeyrek altının fiyatı 105 lirayı geçmişti. O dönemlerde dolar yüksekti. Şimdilerde ons fiyatı bin 400 civarında, ancak çeyrek altın ancak 105 lirayı görebildi. Dolardaki gerileme bunda etkili oldu. Öyle ki, ons fiyatı açısından altındaki yükseliş yüzde 27'lere ulaştı. Doların yol açtığı kayba rağmen altındaki yükseliş çok ciddi.'' Şen, altının hedeflediği rakamlara ulaşmakta zorluk çekmediğini belirterek, ''Altının ons fiyatının bin 500 dolar olan hedefine yıl sonuna kadar ulaşması bekleniyor. Altın yatırımcısını bugüne kadar üzmedi, bundan sonra da üzecek gibi görünmüyor'' diye konuştu.