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Ekonomi

Altın yeniden yükselişte İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 12:39

-Altın yeniden yükselişte İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda yeniden yükselişe geçti. Geçen haftayı 1.642,63 dolar seviyelerinden kapatan altının onsu, dün günü 1.705,28 dolardan tamamladı. Altın yükselişini bugün de sürdürürken, uluslararası piyasalarda ons fiyatı geçen hafta kapanışa göre yüzde 4,55 artarak 1.717,35 seviyelerine geldi. Altın geçen yıl sonu kapanışı olan 1.421,40 dolarlık seviyeye göre yüzde 20,82 değer kazanmış durumda. Altın, 6 Eylül'de ulaştığı rekor seviye olan 1.921,05 doların ise yüzde 10,60 altında bulunuyor.

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