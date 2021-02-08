Altın yeniden yükselişe geçti

Ons altın fiyatları güçlenen dolar endeksine rağmen yükselişe geçerek 1825 dolar seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın dolar kurunda yaşanan yükseliş ile birlikte 415 TL seviyesine yükseldi.

Düşüş eğiliminde olan altın fiyatları bugün yukarı yönlü hareketlendi. 1800 doların altına inen ons altın bugün yükselişe geçerek 1825 doları gördü. Dolar endeksinin güçlü duruşu altın fiyatlarında yaşanan yükselişi baskılıyor.

Gram altın dolar/TL tarafındaki yukarı hareketin de etkisiyle 414 TL direncine ulaştı. Analistler. altının 414 üzerinde kaldığı taktirde 417, 422, 427 ve 433'ü görebileceğini belirtti. Ancak 414 altında kalırsa gerilemenin devam edebileceğini ifade ettiler.

Commerzbank analistleri, ABD dolarının gücünü koruması halinde altın fiyatının yeniden 1800 dolar/ons seviyesinin altını test etme riski olduğuna dikkat çekiyorlar.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın: 417 lira



Çeyrek altın: 692 lira



Cumhuriyet altını: 2 bin 750 lira.