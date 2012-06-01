Altın yeniden 1600 doları aştı!

Piyasalardaki belirsizlik ve ABD'den gelen kötü veriyle altın fiyatları 10 Mayıs'tan sonra ilk kez 1600 doları aştı.

Küresel piyasalardaki belirsizliğin artması ve ABD verilerinin beklentilerden kötü çıkmasının ardından yükselişe geçen altın uluslararası piyasada 1600 doları aştı.

Altının onsu yüzde 3'ten fazla yükselerek 1617 dolarla 10 Mayıs'tan bu güne kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Altın böylece son 7 ayın en büyük günlük yükselişini yaşadı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Mayıs'ta tarım dışı istihdam 69 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti ve Mayıs 2011'den bu yana en düşük artışı kaydetti. ABD'den gelen zayıf veri yatırımcıları altına yöneltti.

İç piyasada altının gramı 96.4, çeyrek altın 157 liradan satılıyor.