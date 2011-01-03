-ALTIN YENİ YILA REKORLA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının satış fiyatı 71,45 lira ile yeni yıla rekorla başladı. Cumhuriyet Ata Liranın fiyatı da 479 liraya yükseldi. 24 ayar külçe altın bundan önce 29 Aralık 2010 tarihinde 70,90 lira ile rekor kırmıştı. Aynı tarihte Cumhuriyet altının fiyatı da 475 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: /* CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 70,00 70,35 71,10 71,45 Cumhuriyet Ata Lira 465,00 472,00 471,00 479,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 63,70 69,00 64,70 70,00 Vakıf Altını (5 Gr.) 349,35 352,63 353,86 357,28 Vakıf Altını (100 Gr.) 6.986,99 7.052,63 7.077,13 7.145,55 Lira Ziynet 445,58 459,33 452,91 466,71 Yarım Ziynet 222,44 230,66 226,10 234,35 Çeyrek Ziynet 111,22 115,83 113,05 117,68 */