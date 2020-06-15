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Ekonomi

Altın yeni haftaya da yükselişle başladı

15 Haziran 2020 08:58

15 Haziran 2020 tarihinde gram altın 379 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altının fiyatları yeni haftaya da değer kazancıyla başladı. Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 488 liradan satılıyor.

Gram altın ise 379 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.733,74 dolarda yer alıyor.

Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, global ekonomi ve yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin ve ikinci dalga endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

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