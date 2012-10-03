Altın yatırımcısı satışa geçti

Altın fiyatlarındaki artış, piyasada yatırımcıları satışa yönlendirirken, talepteki düşüş dikkat çekiyor. Uzmanlar altının onsunun 1.780 doları geçmesiyle yükselişin sürebileceğini öngörüyor. ABD'deki seçimler de altın fiyatlarında etkili olacak.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 14 Kasım 2011'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.791,72 dolara kadar yükseldi.

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi veren para ve altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının ons fiyatının kapanış itibariyle 1.780 direncini geçmesi durumunda, ons fiyatın 1.795 - 1.800 dolar seviyelerini görebileceğini söyledi.

Önceki gün Fed Başkanı Ben Bernanke'nin konuşması beklendiği sırada altının ons fiyatında yükseliş görüldüğünü anımsatan Yıldırımtürk, Bernanke'nin piyasa dostu açıklamalar yaptığını, Amerikan ekonomisi düzelene kadar tahvil alımlarına devam edeceğini söylediğini hatırlattı.

Yıldırımtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Amerikan başkanlık seçimlerine bir ay kala altın fiyatlarındaki hareketlilik devam edecek. Orada onsu 1.800 doları geçerse, bu ay itibariyle 1.815 dolarları görebiliriz. O seviyede geçilirse 1.850 dolar var ama onsun 2 bin dolarları görmesi zor. İçerde altına talep söz konusu değil. Zorunlu talep dışında, yatırım amaçlı herhangi bir talep yok şu anda. Bunda uygulanan para politikasının da etkisi var. Diğer taraftan son yapılan zamlarla piyasadan biraz daha para çekilecek. Bunları üst üste koyduğunuz zaman altının içerde çok fazla yükselmesi mümkün değil. Hatta piyasa fiyatlarında, kilogram bazından 100 dolar daha aşağıda işlem görüyor. Altın Türk Lirası'ndan dolayı içerde daha az dalgalanıyor. Dolayısıyla bu ay 103-104 lira seviyelerine yükselişler de görülebilir, gerilemelerde ise 100 lira seviyelerine geri çekilebilir.''

'Son günlerde tüketici satış için geliyor'

Son günlerde tüketicinin genellikle satış için geldiğini belirten Yıldırımtürk, ''Halkın kışa hazırlanıyor olması, eğitim giderleri, zamlar, bir de nakit ihtiyacı, insanları biraz daha birikimlerine doğru yöneltiyor'' dedi.

Dışarıda spekülatif ortamın çok müsait olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, altın fiyatlarını değiştirmesi için yeni gelişmelerin olması gerektiğini ifade etti.

Yıldırımtürk, altının yükselişini ABD ekonomisine dair gelişmelerin frenleyebileceğini, bir diğer gelişmenin Asya ülkelerindeki küresel durgunluk endişeleri olduğunu kaydederek, ''Altının onsu 2 bin dolar olur mu lafları için şimdilik böyle bir ortam yok'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlık seçimlerini Obama'nın kazanması halinde altın fiyatlarının biraz daha aşağı gideceği kanaatinde olduğunu dile getiren Yıldırımtürk, ''Çünkü önünde 4 yıllık bir süreç başlıyor ve bu süreçte yeni yapısallarla Amerikan ekonomisini düzeltme yönünde yeni tedbirler ve parasal genişlemeye de bir sınırlama getirebilir. Bu da altın fiyatlarının gerilemesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla ben Kasım ayından itibaren altının Obama'nın gelmesi halinde biraz daha aşağıda görüyorum. Onsu 1.700 dolar seviyelerine, hatta 1.685 dolar seviyelerine çekilebilir. Bu da altının 100 lira bölgesinde olmasını sağlayabilir. 95-100 lira seviyesinde hareket etmesini sağlayabilir'' şeklinde konuştu.