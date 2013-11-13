Altın ve petrolde düşüş devam ediyor

Pazartesi gününü artıda kapatan Wall Street ve yenin dolar karşısında son yedi haftanın en düşük seviyesini görmesinin etkisi ile Japon borsası haftanın ikinci gününde de büyük değer kazandı. Avrupa'da ise borsalar değer kaybederken altın ve petrolde düşüş sürüyor.

Büyük şirketlerin hisselerinin tüm zamanlarının en yüksek seviyesini gördüğü Wall Street Kıdemliler Günü tatili olmasına rağmen günü artıda kapattı. Dow Jones sanayi endeksi günü yüzde 0,14 artışla 15 bin 783, Nasdaq ise yüzde 0,01 artışla 3 bin 919 puandan noktaladı.

Avustralya'da ise National Australia Bank'ın yaptığı anketin iş dünyası güvenin düştüğünü göstermesi ardından S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 gerilemesinin ardından günü yüzde 0,1 artıda kapattı. Eylül ayında +12 olan iş dünyası güveni Ekim ayında +5'e geriledi.

Bölgenin diğer borsaları Güney Kore Kospi yüzde 0,92 yükselirken Singapur Strait Times yüzde 0,07 geriledi. Son günlerde doğal felaketlerin vurduğu Filipinlerin PSE bileşik endeksi ise Pazartesi günü yüzde 1,4 değer kaybetmesinin ardından bugün yüzde 0,5 arttı.

Çin'de ise Komünist Parti'nin Üçüncü Genel Kurulu'nun sonucunu bekleyen yatırımcılar temkinli bir tutum sergiledi. Bu toplantıda ülkenin gelecek 10 yıllık ekonomik politikasının belirlenmesi bekleniyor. Cumartesi günü başlayan toplantının bugün akşam saatlerinde son bulacağı tahmin ediliyor.

Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,82 değer kazanırken Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,73 geriledi.

Avrupa'nın önde gelen borsalarında ise genel olarak düşüş hakim. İngiltere FTSE 100 şu sıralar yüzde 0,32, Almanya DAX yüzde 0,03, Fransa CAC 40 yüzde 0,09, İspanya IBEX 35 yüzde 0,31, Yunanistan ASE yüzde 0,13, Türkiye BIST 100 yüzde 0,78 düşüşte. İtalya'nın FTSE MIB endeksi ise ayrışarak şu sıralar yüzde 0,08 değer kazanmış durumda.

Emtia cephesinde hafta başında başlayan düşüş bugün de sürüyor. Ham petrolün varili şu sıralar 61 sentlik düşüşle 94,53, altının onsu 2,20 dolarlık düşüşle 1.278 dolardan işlem görüyor.

Bugün TSİ 11:30'da açıklanacak İngiltere TÜFE verisi haricinde piyasayı etkileyebilecek önemde bir veri açıklanması beklenmiyor.

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