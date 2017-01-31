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Altın ve gümüş madenine zeytinlik yasağı

4 ayrı altın ve gümüş madenine zeytinlik alanlara yakın olduğu gerekçesiyle izin verilmedi

31 Ocak 2017 00:54

Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde özel bir madencilik şirketi tarafından işletilmek istenen 4 ayrı altın ve gümüş madenine zeytinlik alanlara yakın olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.

Kadri Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, Gömeç ilçesinde, kırsal Hacıömerli ve Kubaşlar Mahallesi, Burhaniye ilçesinde kırsal Damlalı Mahallesi ve Ayvalık ilçesinde, Tıfıllar Mahallesi'nde, altın ve gümüş madenleri açmak isteyen Oremine Madencilik Şirketi'nin projeleri iptal edildi.

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, projelerin iptal edilmesinin nedeninin, Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden söz konusu maden alanlarının 'zeytinliklere yakın' olduğu gerekçesiyle olumsuz görüş vermesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün de görüşünün olumsuz olmasının projenin iptalinde etkili olduğu kaydedildi.

Oremine Madencilik Şirketi'nin, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığı izinde faaliyet alanı olarak Tıfıllar yerine Ayvalık'ın kırsal Türközü Mahallesi'ni göstermesi, maden alanını da olduğundan daha düşük olarak 12.61 hektar bildirmesi nedeniyle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı yapılamamıştı.

Maden şirketine karşı çevre köy muhtarları, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Tabiat Platformu harekete geçmiş, hazırlanan itiraz dilekçesi Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmişti.

 

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