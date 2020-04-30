Altın ve dolarda son durum ne?

Küresel piyasaların pozitif başlangıç yaptığı yeni günde, dolar 6,95 seviyelerinde seyrini sürdürürken, altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor.

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından dolar/TL, yeni güne 6,95 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,55 seviyelerinde yer alıyor.

Altın düşüyor

Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Geride bıraktığımız hafta 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 382 lira seviyelerinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 510 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.711,82 dolar seviyesinde bulunuyor.