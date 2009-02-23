Altın ve dolar zirveye taşındı

Ekonomik krizdeki derinleşme, altın ve dolara zirve yaptırdı. Dünya borsaları, petrol, Euro, sterlin ve yen tarafında ciddi kayıplar yaşanıyor.



Global kriz ve durgunluktan ne zaman çıkılacağına yönelik belirsizlikler, hükümet destekli önlemlerin yetersiz bulunması, ABD ve Avrupa’daki bankalarla ilgili kaygılar, dev şirketlerin bilanço zararları ve tüm dünyada artan işsizlik piyasaları tedirgin ediyor.



Riskten kaçma eğilimindeki yatırımcılar, ‘güvenli liman’ arayışıyla altın ve dolara yöneliyor. Temmuz 2008’de 150 doları zorlayan petrol ise şimdilerde 39 dolarlara kadar gerilemiş durumda. Euro, sterlin ve yen ise dolara karşı ciddi değer kayıpları yaşıyor.



Ekonomiler daraldı



ABD, İngiltere ve Japonya olmak üzere birçok ülkeden durgunluğa yönelik veriler yatırımcıları tedirgin ediyor.



Yurtdışındaki olumsuz seyir yurtiçine de yansıyor. Geçen yıl yatırımcısına yüzde 52 kaybettiren İMKB, yılbaşından bu yana yüzde 12 düşüş yaşadı.



Dolarda ‘1.73 aşılırsa’ tedirginliği...



Altın fiyatları yurtdışı piyasalarda 17 Mart’ta gördüğü rekor seviye olan 1.000 doları zorlarken, yurtiçinde de Cumhuriyet altını 360 TL oldu. Tüm para birimleri karşısında değer kazanan dolar da TL karşısında üç ay önceki seviyelerine yaklaştı. Bankalararası piyasada dolar, 1.72 TL’ye dayandı.



‘TL’nin cazibesi azalıyor’



Doların yükselişinde yurtdışı piyasalardaki hareketin yanı sıra Merkez Bankası’nın geçen hafta faizleri sürpriz bir şekilde 1.5 puan düşürmesi de etkili oldu. Uzmanlar, faizlerdeki düşüşle TL’nin cazibesinin azaldığını, bu nedenle yatırımcıların dolara yöneldiğini kaydetti. Dolardaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne dikkat çeken uzmanlara göre, dolarda kritik seviye 1.73 TL. Doların 1.73 TL’yi aşması durumunda 1.80 TL’yi göreceği dile getiriliyor.



Altın ve dolar hem yurtdışında hem yurtiçinde zirvelerini zorlarken 14 Temmuz 2008’de 147.25 dolarla tarihi rekor seviyeye çıkan petrol, 40 doların altına geriledi. Petrol fiyatları yaklaşık 7 ayda yüzde 74 düştü. Petrol fiyatlarının düşüşünde, global durgunluk nedeniyle talepte azalma beklentileri etkili oluyor.

