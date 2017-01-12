Altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı!

Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.000 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Serbest piyasada altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı gördü.

Dün yüzde 2,2 artarak yükselişini üst üste 5'inci güne taşıyan gram altın günü 148,2 liradan tamamlamıştı.

Altının gramı 152 liraya dayandı



Altının gram fiyatı, bugün rekorunu 151,6 lirayı taşımasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,5 primle 150,5 lirada dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 23 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.201 dolara çıktı.

Güvenli liman olarak görülüyor

Trump'ın açıklamalarının finansal piyasalara ilişkin belirsizlik algısını yükselttiğini ve yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri gelişmiş ülke tahvilleri ve altına yöneldiklerini kaydeden analistler, ons altının 1.215 dolar seviyesinin direnç, 1.190 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

"Altın için daha iyi bir yıl olabilir"

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "Türkiye'deki yatırımcı nezdinde önemli bir yere sahip olan altın fiyatlarında ise 1193 dolar/ons'un geçilmesi ile 1225 dolar hedef olarak görünüyor. Gram altın fiyatları sene başında 130 TL iken bugünlerde 148 TL ile yatırımcısına yüzde 14 getiri sağladı. Altının dolar/ons yükselişine TL'nin değer kaybı eklenince gram altının performansı Dolar/TL paritesinin önüne geçti. Önümüzdeki haftalarda TL'sının olası bir değer kazancının dolar ons cinsinden yükseliş ile bertaraf edileceğini düşünüyoruz. Kısaca 145 TL üzerinde gram Altın orta vadeli yatırım olarak cazibesini koruyor. 2017 senesi düşünüldüğünün aksine Altın için daha iyi bir yıl olabilir" dedi.