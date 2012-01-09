-''Altın Top'' yine Messi'nin ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisi tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü, üst üste 3. kez Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin oldu. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde bugün yapılan ve futbolda 2011 yılının ''en iyi''lerinin seçildiği ödül töreninde, yılın futbolcusuna verilen ''altın top'' ödülünü Messi kazandı. Gazetecilerin ve FIFA'ya üye 208 ülkenin milli takımlarının teknik direktör ve kaptanlarının oylarıyla sahibi belirlenen Altın Top Ödülü'nün bu yılki adayları arasında Lionel Messi ve Xavi (Barcelona) ile Cristiano Ronaldo (Real Madrid) yer alıyordu. -3. kez- ''Altın top''u üst üste 3. kez evine götüren 23 yaşındaki Messi, böylece bu ödüle 3. kez layık görülen 4. futbolcu oldu. Daha önce Michel Platini (Fransa), Johan Cruyff (Hollanda) ve Marco Van Basten (Hollanda) ödülü 3 kez kazanmıştı. Platini de ödülü 3 kez üst üste kazanma başarısı göstermişti. Messi, Barcelona'nın geçen sezon hem İspanya Ligi hem de Şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynamıştı. Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde son sezonda gol kralı oldu.