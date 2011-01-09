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ALTIN TOP SAHİBİNİ YARIN BULUYOR ANKARA (A.A)

09 Ocak 2011 19:51

-ALTIN TOP SAHİBİNİ YARIN BULUYOR ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisi tarafından verilen 2010 Altın Top Ödülü'nün sahibi yarın belirleniyor. İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak törende, ödülü İspanya'nın Barcelona takımının bir oyuncusunun kazanacağı kesinleşmişti. FIFA'nın geçen ayki oylamasında ödülün 3 adayı Barcelonalı İspanyol Andres İniesta ve Xavi ile Arjantinli Lionel Messi olarak belirlenmişti. Ödülün adaylarından İniesta, Xavi gibi Dünya Kupası'nın kazanan İspanya takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olmuş ve finalde Hollanda karşısında uzatmanın son dakikalarında kupayı getiren golü atmıştı. Barcelona'da üstün performansıyla dikkati çeken 2009 Altın Top Ödülü'nün sahibi Messi ise Dünya Kupası'nda Arjantin ile çok başarılı olamadı. Arjantin, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek elenmişti. FIFA Altın Top ödülü, gazetecilerin ve FIFA'ya üye 208 ülkenin milli takımlarının teknik direktör ve kaptanlarının oylarıyla sahibini bulacak.

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