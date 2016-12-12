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Spor

Altın Top sahibini arıyor

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, ödülün favorisi konumunda

12 Aralık 2016 14:37

France Football Dergisi tarafından verilen Altın Top Ödülü bugün sahibini bulacak.

FIFA ile France Football’un ortaklığının son bulmasının ardından ödül formatı da değişti. Altın Top Ödülü için aday listede yer alan 30 oyuncu yarışacak. 

Paris'teki ödül töreninde gözler bir kez daha Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi’nin üzerinde olacak. Favori olarak, Portekiz Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu, Real Madrid ile de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo gösteriliyor. 

Ronaldo, FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle ödül töreninde yer alamayacak. Messi ise 2016'da Ronaldo'dan 12 gol fazla attı ve La Liga ile Kral Kupası şampiyonlukları yaşadı. 

Bu iki oyuncunun 9 yıllık hegemonyasına son vermeye en yakın aday ise EURO 2016'nın yıldızı Antoine Grizmann.

Son 8 Altın Top Ödülü’nün 5'i Messi'ye, 3’ü ise Ronaldo'ya verilmişti.

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