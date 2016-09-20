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Spor

Altın Top ödülünde değişikliğe gidildi

FIFA ile France Football Dergisi'nin 2010'dan itibaren birlikte düzenlediği "FIFA Altın Top" ödülündeki ortaklık sona ermişti

20 Eylül 2016 10:23

France Football Dergisi, 6 yıl aradan sonra kendi inisiyatifinde vereceği "Altın Top" ödülünün kurallarında değişikliğe gitti.

FIFA ile France Football Dergisi'nin 2010'dan itibaren birlikte düzenlediği ve dünyada yılın futbolcusunun seçildiği "FIFA Altın Top" ödülündeki ortaklık sona ermişti. Fransız dergi, eskiden olduğu gibi tek başına belirleyeceği kurallara yenilikler getirdi.

France Football Dergisi'nden yapılan açıklamada, 6 yıllık ortaklığın sona ermesiyle yeniden "Altın Top" ödülünün orijinal ailesine döndüğü belirtilirken, yılın futbolcusunu seçerken bazı değişikliklere gidildiği kaydedildi.

Eurosport'taki habere göre "Altın Top" ödülünde yapılan değişiklikler şöyle:

- Altı yıldır takım kaptanı, teknik direktör ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen ve " FIFA Altın Top" adıyla sunulan ödül, önceden olduğu gibi dünya çapındaki gazetecilerden oluşan jüri tarafından verilecek.

- 23 kişi arasından yapılan oylama yerine 30 aday futbolcu listesinden seçim yapılacak.

- Ödül verilmeden önce açıklanan 3 finalist futbolcu kuralı kaldırılacak.

- Kazanan futbolcu ve tam sıralama, takvim yılı bitiminden önce açıklanacak.

France Football Dergisi'nin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 arasında seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010 yılında "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti.

Geçtiğimiz hafta FIFA ve France Football Dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle 2010 yılından itibaren verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa son vermişti.

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