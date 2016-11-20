"Altın Top ödülü Ronaldo'ya verilmeli"

Real Madrid teknik direktöri Zinedine Zidane, bu yılki Altın Top Ödülü’nün Cristiano Ronaldo'ya verilmesi gerektiğini dile getirdi.



Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-0 yendiği derbi maçın yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Vicente Calderon'da oynanan son Madrid derbisinde hat-trick yapan Portekizli futbolcu, aynı zamanda ezeli rekabettin en skorer oyuncusu unvanının da yeni sahibi oldu.

Madrid derbisinde toplam 18 gole ulaşan Ronaldo, Real Madrid efsanesi Alfredo di Stefano'yu geride bıraktı.



Atletico Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bu yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı.

Zidane, bu yıl Altın Top Ödülü’nü Cristiano Ronaldo dışında alacak başka bir futbolcu görmediğini dile getirdi.

Takım arkadaşlarınden Marcelo da, "Ronaldo hakkında pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onun nasıl bir futbolcu olduğunu anlayabilmek için herkes maçın tekrarını bir kez daha izlemeli" diye konuştu.