T24 LogoT24 Logo
Spor

"Altın Top ödülü Ronaldo'ya verilmeli"

Ronaldo, Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yaptı

20 Kasım 2016 17:46

Real Madrid teknik direktöri Zinedine Zidane, bu yılki Altın Top Ödülü’nün Cristiano Ronaldo'ya verilmesi gerektiğini dile getirdi.
 
Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-0 yendiği derbi maçın yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Vicente Calderon'da oynanan son Madrid derbisinde hat-trick yapan Portekizli futbolcu, aynı zamanda ezeli rekabettin en skorer oyuncusu unvanının da yeni sahibi oldu. 

Madrid derbisinde toplam 18 gole ulaşan Ronaldo, Real Madrid efsanesi Alfredo di Stefano'yu geride bıraktı.

Atletico Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bu yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı.

Zidane, bu yıl Altın Top Ödülü’nü Cristiano Ronaldo dışında alacak başka bir futbolcu görmediğini dile getirdi. 

Takım arkadaşlarınden Marcelo da, "Ronaldo hakkında pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onun nasıl bir futbolcu olduğunu anlayabilmek için herkes maçın tekrarını bir kez daha izlemeli" diye konuştu. 

ETİKETLER

Cristiano RonaldoAtletico MadridReal MadridAltın Top Ödülü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24