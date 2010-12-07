-ALTIN TOP FORLAN'IN, ALTIN ELDİVEN CASİLLAS'IN JOHANNESBURG (A.A) - 12.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda en iyi futbolcu seçilen Uruguaylı Diego Forlan ''Altın Top'' ödülünün sahibi oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) açıklamasında, kupaya akredite olanların oylarının yüzde 23,4'ünü alan Forlan'ın Altın Top Ödülünü kazandığı belirtildi. Oylamada 2. sırada, oyların yüzde 21,8'ini alan Hollandalı Wesley Sneijder, 3. sırada ise oyların yüzde 16,9'unu alan İspanyol David Villa yer aldı. Kupada 5 gol atan Forlan, Uruguay'ın 4. olmasında büyük katkıda bulunmuştu. FIFA'nın açıklamasında, İspanya kalecisi İker Casillas'ın kupanın en iyi kalecisi seçildiği ve Altın Eldiven ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Alman Thomas Müller de en yetenekli genç oyuncu seçildi. ''Altın Top'' adayları arasında Forlan ile birlikte şu oyuncular bulunuyordu: Asamoah Gyan (Gana), Andres Iniesta (İspanya), David Villa (İspanya), Xavi (İspanya), Lionel Messi (Arjantin), Mesut Özil (Almanya), Bastian Schweinsteiger (Almanya), Arjen Robben (Hollanda) ve Wesley Sneijder (Hollanda).