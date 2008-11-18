Altın top benim hakkım

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, altın top ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini savundu. Ödülü hak etmek için her şeyi yaptığını söyleyen Ronaldo, başka bir futbolcunun altın topu kazanmasının haksızlık olacağını iddia etti.







Bir kanat oyuncusu olmasına karşın geçen sezon Manchester United formasıyla 43 gol atan Cristiano Ronaldo, bu yıl altın top ödülünün en önemli adayı.



Portekizli yıldız, geçen sezonki performansına dikkat çekerken çok iddialı açıklamalar yaptı. Ronaldo, "Altın top ödülünü kazanmak için gereken herşeyi yaptım. Hedefim sadece altın top değil, önümdeki tüm ödülleri kazanmak" ifadelerini kullandı.



Yıldız futbolcunun iddialı sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Kendisiyle diğer futbolcular arasında büyük bir fark bulunduğunu öne süren ronaldo, "Ben dünyanın birinci, ikinci ve üçüncü en iyi oyuncusuyum. Ancak ödül için Kaka, Messi ve Torres gibi iyi adaylar da var" diye konuştu.



Manchester United forması altında son dönemde sergilediği futbolla sakatlığının izlerini tamamen üzerinden atmış görünen Ronaldo, bu sezonun geçen yıldan daha iyi bir performans göstereceğini de savundu.

