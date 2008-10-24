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Spor

Altın Top benim hakkım!

Cristiano Ronaldo; 2008 yılında Altın Top ve FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülleri'ni fazlasıyla hakettiğini dile getirdi

24 Ekim 2008 03:00


Machester United ve Portekiz Milli Takımı'nın süper yıldızı Cristiano Ronaldo; 2008 yılında Altın Top ve FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülleri'ni fazlasıyla hakettiğini dile getirdi ve Kırmızı Şeytanlar'ın 2007/08 Sezonu'nda yakaladığı başarıda çok önemli payı olduğunu iddia etti.

Machester United ve Portekiz Milli Takımı'nın süper yıldızı Cristiano Ronaldo Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada; 2008 yılında Altın Top ve FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülleri'ni fazlasıyla hakettiğini dile getirdi.

Ödülleri kazanacağına inandığını dile getiren Ronaldo; Kırmızı Şeytanlar'ın 2007/08 Sezonu'nda yakaladığı başarıda çok önemli payı olduğunu iddia etti.

"Geçen sezon yaptıklarıma bakacak olursanız herkesten daha iyi bir performans sergilediğimi kolayca görürsünüz. Lig ortalamalarının çok üstünde istatistikler tutturdum, bu ödülleri kesinlikle hakettim."

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