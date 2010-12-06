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ALTIN TOP BARCELONA'YA GİDECEK ANKARA (A.A)

06 Aralık 2010 16:34

-ALTIN TOP BARCELONA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Altın Top Ödülü'nün bu yılki sahibinin Barcelonalı bir futbolcu olması kesinlik kazandı. FIFA ile France Football dergisinin bu sezondan itibaren ortak olarak verdiği ödüle aday gösterilen futbolcuların sayısı, oylamayla 23'ten 3'e indirildi ve finale kalan 3 aday, İspanya'nın Barcelona takımının oyuncuları İspanyol Andres İniesta ve Xavi ile Arjantinli Lionel Messi oldu.  İsviçre'nin Zürih kentinde 10 Ocak 2011'de sahibini bulacak ödülün adaylarından İniesta, Xavi gibi Dünya Kupası'nın kazanan İspanya takımını vazgeçilmez oyuncularından biri olmuş ve finalde Hollanda karşısında uzatmanın son dakikalarında kupayı getiren golü atmıştı.  Barcelona'da üstün performansıyla dikkati çeken Messi ise Dünya Kupası'nda Arjantin ile çok başarılı olamadı. Arjantin, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek elenmişti. FIFA Altın Top ödülü, gazetecilerin ve FIFA'ya üye 208 ülkenin milli takımlarının teknik direktör ve kaptanlarının oylarıyla sahibini bulacak. 2010 Altın Top ödülünün elenen adayları şunlardı:  Xabi Alonso, Iker Casillas, Cesc Fabregas, Carles Puyol, David Villa, (İspanya) Miroslav Klose, Philipp Lahm, Thomas Müller, Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger (Almanya) Daniel Alves, Julio Cesar, Maicon (Brezilya) Arjen Robben, Wesley Sneijder (Hollanda) Cristiano Ronaldo (Portekiz) Didier Drogba (Fildişi Sahili) Samuel Eto'o (Kamerun) Diego Forlan (Uruguay) Asamoah Gyan (Gana)

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