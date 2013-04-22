Altın tırmanışa geçti

Geçen hafta rekor kayıp yaşayan altın, yeni haftaya 17 doları aşan kazançlarla başladı. Gün içerisinde devam eden alımlarla altında kazanç 30 dolara yaklaştı.
Altının onsu yükselmeye devam ediyor. Değerli metalin yükselişinde son dönemdeki satışın ardından fiyatların yükseleceği beklentisi ağır basıyor.
Altının onsu Pazartesi günkü işlemlere yüzde 2’lik yükselişle başladı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü 125 dolar birden düşerek güniçi kayıp rekoru kıran altın, düşük fiyatın getirdiği taleple yükseldi.
Bu hafta dünya geneline özellikle kuyumcuların ziynet altın ve mücevher talebini karşılamakta zorlanabileceği belirtiliyor.
Spot altının ons fiyatı 28,57 dolarlık artışla 1.433,52 doları gördü.