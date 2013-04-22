T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altın tırmanışa geçti

Altının onsu Pazartesi günkü işlemlere yüzde 2’lik yükselişle başladı

22 Nisan 2013 17:02

Geçen hafta rekor kayıp yaşayan altın, yeni haftaya 17 doları aşan kazançlarla başladı. Gün içerisinde devam eden alımlarla altında kazanç 30 dolara yaklaştı.

Altının onsu yükselmeye devam ediyor. Değerli metalin yükselişinde son dönemdeki satışın ardından fiyatların yükseleceği beklentisi ağır basıyor.

Altının onsu Pazartesi günkü işlemlere yüzde 2’lik yükselişle başladı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü 125 dolar birden düşerek güniçi kayıp rekoru kıran altın, düşük fiyatın getirdiği taleple yükseldi.

Bu hafta dünya geneline özellikle kuyumcuların ziynet altın ve mücevher talebini karşılamakta zorlanabileceği belirtiliyor.

Spot altının ons fiyatı 28,57 dolarlık artışla 1.433,52 doları gördü.

ETİKETLER

altınekonomiyükseliş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24