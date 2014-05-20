Altın talebi son 4 yılın en düşük seviyesinde

Altın fiyatlarında geleceğe yönelik belirsizlik devam ederken yatırımcıların altın tercihlerinde büyük farklılıklar yaşandığı ortaya çıktı. Dünya Altın Konseyi'nin Altın Talebi Trendi raporuna göre yatırımcılar külçe ve para altın talep etmeyi adeta durdurdu. 2014'ün ilk 3 ayında fiziki altın talebi bir önceki yıla göre yüzde 39 düşerek 283 tona düştü. Bu seviye son 4 yılın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.

Türkiye'de de sert düştü

Barış Balcı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, altına olan fiziki talep Türkiye'de de sert düşüş yaşadı. Bir önceki yıl ilk 3 ayda Türkiye’nin altın talebi 47,2 ton olurken, bu yıl aynı dönem yüzde 42 azalarak 27,2 tona geriledi.

Altın Konseyi'nin raporunda yatırımcıların altın fiyatlarının geleceğine yönelik net sinyaller almadığı için fiziki altın talebinden vazgeçtiği vurgulandı. Buna karşılık 2013'te de yatırım talebi seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

2013 yılındaki büyük kaybın ardından altın fiyatları kaybının bir kısmını bu sene toparlamış yüzde 7'ye yakın değer kazanmıştı. Altın fiyatları şu sıralar uluslararası piyasalarda 1292 dolar seviyesine yükseldi.

Hindistan'daki seçimler talebi geriletti

ALB Menkul Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut bu yıl ilk çeyrekte 2012 yılının son çeyreğinden bu yana ilk kez altın fiyatının artış gösterdiğini belirterek Hindistan'da seçimle birlikte altın talebinin düştüğünü vurguladı. Yeliz Karabulut "Bu düşüşte en önemli etken ise Hindistan’daki altın ithalatına vergi uygulaması ile birlikte, ülkenin altın yatırımları yüzde 54 düşüşle 45 Ton oldu. Hindistan’da cari açığı frenlemek adına alınan önlemlerden biride altın ithalatına vergi getirmekti, buna göre külçe bazlı altın ithalatında yüzde 10 ek ithalat vergisi konuldu. Diğer yandan ülkede seçimlere yakın altın talebi geriledi" dedi. Yeliz Karabulut altn talebindeki bu düşüşün fiyatlar üzerinde etkili olmadığını belirtirken son zamanlardaki fiyat hareketlerine bakıldığında altında güvenli liman efektinin çalıştığının görüldüğünü belirtti.

Fiyatlar yukarı çıkmakta zorlanıyor

Integral Menkul Değerler Analisti Tuğba Özay Çin'de altına uygulanan yeni vergilerin talep düşüşünde etkili olduğunu belirtirken talep düşüşünün altın fiyatlarının 1307 dolar seviyelerin üstüne çıkmasını zorlaştırdığını belirtti. Özay "Son dönemlerde olumlu ABD verileri ve Rusya-Ukrayna krizi arasında sıkışmış altın kotasyonların da satış baskısının yine ön plana çıktığını görüyoruz. Burada satış baskısını destekleyen olumlu ABD verilerinin yanında Dünya Altın Konseyi’nin açıklamış olduğu raporda özellikle dünyanın en büyük altın ihracatçısı Çin’de uygulanan yeni vergiler sonrası altına olan talebin ilk çeyrekte yüzde 15 düştüğü görülüyor. Aynı zamanda altına olan fiziki talebe baktığımızda 6 ve 3 aylık altın swap faizi oranlarının pozitif seyrettiğini yani altına olan talebin azalmasını desteklediğini görüyoruz. Diğer yandan altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) satışlar ve merkez bankalarının daha az alım yapması da yüzde 15 düşüş yaşanmış olmasının sebepleri arasında. Her ne kadar Rusya Ukrayna krizinde tedirginliğin artması sonrası alımların ön plana çıktığını görsek de 1305-1307 seviyeleri yukarı yönlü kırılmakta zorlanıyor" diye konuştu.