Altın talebi azaldı, Darphane üretimi kıstı

Altın fiyatlarındaki artışın, altın talebini düşürmesiyle birlikte, Darphane de üretimi azalttı. Darphane’nin bu yılki altın üretimi geçen yılın 8 aylık döneminin yüzde 36 altında.

Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, altın fiyatlarında Kasım’dan bu yana yaşanan artış, talebi azaltınca Hazine’ye ait Darphane de üretimi azalttı. Darphane’nin bu yılki üretimi geçen yılın 8 aylık döneminin yüzde 36 altında kaldı.

Geçen yıl 9 milyon 687 bin adet olan Cumhuriyet altını üretimi bu sene 6 milyon 347 bine geriledi. 2013 yılında hızlı bir düşüş yaşanan altın fiyatları 2013’ün aralık ayından itibaren artışa geçti.

2014 yılında ağırlıklı olarak gramı 84-92 lira arasında seyreden altın, geçen yılın kasım ayından itibaren yeniden artışa geçerek 85 liradan 109 liraya kadar tırmandı. Altın fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler, altına olan talebi azaltınca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de Cumhuriyet altını üretimini yavaşlattı.

Darphane’nin verilerine göre, geçen yılın ocakağustos döneminde 10 milyon 61 bin adet Cumhuriyet Altını üretilirken, bu yılki üretim 6 milyon 446 bin adette kaldı. Halkın daha çok düğünler için aldığı ziynet altını üretimi ise yüzde 34 oranında azalarak 9 milyon 687 binden 6 milyon 347 bine geriledi.