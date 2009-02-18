‘Altın talebi 100 milyar doları geçti’

Artan risk eğilimiyle yatırımcılar yeniden altına yönelince, geçen yıl altın talebi dolar bazında yüzde 29 artarak 102 milyar dolara çıktı.



World Gold Council’den (Dünya Altın Konseyi) yapılan açıklamaya göre; 2008 yılında yatırımcıların altına yönelmesiyle birlikte altın talebi, dolar bazında yüzde 29 artış göstererek 102 milyar dolara ulaştı. Son çeyrekte talep, 2007’nin aynı dönemine kıyasla tonaj anlamında yüzde 4’lük artışla 3.569 ton olarak gerçekleşti.



Açıklamada, dünya borsalarındaki hisselerin tahminen 14 trilyon dolar oranında değer kaybettiği, altın yatırım talebinin ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 arttığı ve önceki yıla kıyasla 15 milyar dolar daha fazla altın yatırımı yapıldığı belirtildi.



2008 yılında takı talebi dolar bazında yüzde 11 artarak 60 milyar dolara ulaşırken, tonaj anlamında yüzde 11 azalarak 2.138 tona geriledi. Açıklamada dünya genelindeki yüksek ve dengesiz altın fiyatların, olumsuz ekonomik koşulların kilit pazarlardaki takı alımını olumsuz yönde etkilediği; ancak cazip fiyatlar sunduğunda güçlü alımların gerçekleşmesinin altın takı harcamalarında gizli bir talebin gücünü gösterdiği belirtildi.



Satın alma sürüyor



2008’in son çeyreğini değerlendiren Dünya Altın Konseyi CEO’su Aram Shishmanian; “Rakamlar, yatırımcıların finansal kriz ve enflasyon endişesinin yaşandığı bu dönemde altın sahibi olmanın faydalarının farkına vardıklarını ortaya koyuyor. Mevcut pazar koşulları, tüketicilerin altın harcamasını olumsuz yönde etkilemesine rağmen, kilit altın pazarlarındaki altın satın alıcıları, altının gerçek yatırım değerini biliyor ve satın almaya devam ediyor” dedi.



2008’in son çeyreğinde toplam talep, 2007’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 1036 tona ve değer bazında 26.5 milyar dolara ulaştı. Altın talebindeki en büyük büyüme, yatırım alanında gerçekleşti ve yatırım talebi 2007’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 182 artarak 141 tondan 399 tona ulaştı. Perakende yatırımı ise 2007’nin aynı dönemine oranla yüzde 396 artış göstererek 61 tondan 304 tona yükseldi. En büyük artış Avrupa’da gözlendi, 2007 yılında sadece 9 ton olan bar ve sikke talebi 2008’in dördüncü çeyreğinde yüzde 1.170 oranında artarak 114 tona ulaştı.

