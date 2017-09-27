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Ekonomi

Altın tahviline vergi yok

Altına dayalı tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacak

27 Eylül 2017 15:43

Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlardan vergi alınmayacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil, hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için vergi oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Bugünkü kararla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için de vergi tevkifatı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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