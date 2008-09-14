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Ekonomi

‘Altın tabak’daki kredilere dikkat!

2005 yılında 35 milyar YTL olan toplam tüketici kredisi kullanımı üç yılda üç katı artarak 110 milyar YTL’yi aştı.

14 Eylül 2008 03:00

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, 2005 yılında 35 milyar YTL olan toplam tüketici kredisi kullanımının üç yılda üç katını geçerek 110 milyar YTL'yi aştığını belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamada, bankaların, yaklaşan bayram ve yılbaşı ile birlikte kredi pazarlamalarının arttığına dikkati çekti.

Tüketicileri "Altın tepsideki kredilere dikkat edin" diye uyaran Kaya, "Bankaların para kazanma hırsı ile tüketicileri sürekli borçlandırması sonucu bankalara olan borç stoku ciddi şekilde artıyor" dedi.

Kaya, şunları söyledi:

"Büyüme ve enflasyon rakamlarındaki düşük artışlara karşılık, kredi kullanımının bu derece artması iyi niyetle izah edilemez. Biriken borçlarını ödemeye çalışan tüketiciler, gelirinin önemli payını kredi borçlarını ödemek için kullanıyor. Geliri yetmediği gibi çevresinden aldığı borçlarla bankanın borç sarmalından kurtulmaya çalışsa da borçlar toplumsal bir sorun toplumsal bir sendrom haline dönüşmüştür."

Kaya, bankaların tüketiciyi borçlandırırken gelir seviyesini dikkate almadığını, prosedürü tamamlamak adına gelir belgesi istediğini vurgulayarak, "Sağlıklı kredilendirme olmaması nedeniyle geri ödemede yaşanacak krizden bankalar da etkilenecek, dolayısıyla ülke ekonomisi zarar görecek" diye konuştu.

Makro ekonomik açıdan ciddi tehlike

Kredi borçlarındaki artışın aynı seyirle devam etmesi halinde, mevcut borcun 3 yıl sonra 350 milyar YTL civarında olacağını anlatan Kaya, bu durumun makro ekonomi açısından ciddi tehlikeleri beraberinde getireceğini ayrıca, AB'nin de borç nedeniyle kapılarını kapatacağının bilinmesi gerektiğini savunarak şöyle devam etti:

"Bankalar ve oluşturdukları birlikler, sadece yasal prosedürleri yerine getirmekle yetinerek, etik değerleri hiçe sayarak acil kapısı önünde dahi kart pazarlayarak tüketicileri borçlandıracak açıkları değerlendiriyorlar.

Bankalar, kabul edilemez eylemlerinden dolayı toplumda güven kaybına uğradılar. Bankalar, ülke ekonomisinin ve müşterisinin geleceğini düşünerek, tüketicileri borçlandırma uygulamalarından vazgeçmelidir.

Denetim görevi verilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da yaptığı tasarruf çağrılarının yanında bugüne kadar ihmal ettiği görevini acilen yerine getirmeli ve tüketicileri borç batağına itilmekten kurtarmalıdır."

Tüketicilere "Bankaların cazip görünen tekliflerine aldanıp ömrünüzü borçla geçirmeyin" uyarısında bulunan Kaya, "Bayramların ağız tadı ile parasız da olsa kanaat ve tasarruf çizgisi içinde yaşanabileceğini bilmeli, kısa süreli heveslerimize kurban giderek çocuklarımızın parasını başkalarına yedirmekten sakınmalıyız" şeklinde konuştu.

Kredi kullanımının Haziran ayı itibariyle 2005 yılı ile 2008 yılı karşılaştırması şöyle: (Milyon YTL)

Kredi türü               2005           2008
------------------          ------            ------
İhtiyaç kredisi        7.078         30.979
Taşıt kredisi          5.029           6.040
Konut kredisi        6.121         37.930
Diğer krediler       1.527           4.232
Takipli tüketici
kredisi                   126               1.337
Kredi kartı
borçları                15.236         31.155
Toplam borç       34.992      110.337


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