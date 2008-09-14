‘Altın tabak’daki kredilere dikkat!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, 2005 yılında 35 milyar YTL olan toplam tüketici kredisi kullanımının üç yılda üç katını geçerek 110 milyar YTL'yi aştığını belirtti.



Kaya, yaptığı açıklamada, bankaların, yaklaşan bayram ve yılbaşı ile birlikte kredi pazarlamalarının arttığına dikkati çekti.



Tüketicileri "Altın tepsideki kredilere dikkat edin" diye uyaran Kaya, "Bankaların para kazanma hırsı ile tüketicileri sürekli borçlandırması sonucu bankalara olan borç stoku ciddi şekilde artıyor" dedi.



Kaya, şunları söyledi:



"Büyüme ve enflasyon rakamlarındaki düşük artışlara karşılık, kredi kullanımının bu derece artması iyi niyetle izah edilemez. Biriken borçlarını ödemeye çalışan tüketiciler, gelirinin önemli payını kredi borçlarını ödemek için kullanıyor. Geliri yetmediği gibi çevresinden aldığı borçlarla bankanın borç sarmalından kurtulmaya çalışsa da borçlar toplumsal bir sorun toplumsal bir sendrom haline dönüşmüştür."



Kaya, bankaların tüketiciyi borçlandırırken gelir seviyesini dikkate almadığını, prosedürü tamamlamak adına gelir belgesi istediğini vurgulayarak, "Sağlıklı kredilendirme olmaması nedeniyle geri ödemede yaşanacak krizden bankalar da etkilenecek, dolayısıyla ülke ekonomisi zarar görecek" diye konuştu.



Makro ekonomik açıdan ciddi tehlike



Kredi borçlarındaki artışın aynı seyirle devam etmesi halinde, mevcut borcun 3 yıl sonra 350 milyar YTL civarında olacağını anlatan Kaya, bu durumun makro ekonomi açısından ciddi tehlikeleri beraberinde getireceğini ayrıca, AB'nin de borç nedeniyle kapılarını kapatacağının bilinmesi gerektiğini savunarak şöyle devam etti:



"Bankalar ve oluşturdukları birlikler, sadece yasal prosedürleri yerine getirmekle yetinerek, etik değerleri hiçe sayarak acil kapısı önünde dahi kart pazarlayarak tüketicileri borçlandıracak açıkları değerlendiriyorlar.



Bankalar, kabul edilemez eylemlerinden dolayı toplumda güven kaybına uğradılar. Bankalar, ülke ekonomisinin ve müşterisinin geleceğini düşünerek, tüketicileri borçlandırma uygulamalarından vazgeçmelidir.



Denetim görevi verilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da yaptığı tasarruf çağrılarının yanında bugüne kadar ihmal ettiği görevini acilen yerine getirmeli ve tüketicileri borç batağına itilmekten kurtarmalıdır."



Tüketicilere "Bankaların cazip görünen tekliflerine aldanıp ömrünüzü borçla geçirmeyin" uyarısında bulunan Kaya, "Bayramların ağız tadı ile parasız da olsa kanaat ve tasarruf çizgisi içinde yaşanabileceğini bilmeli, kısa süreli heveslerimize kurban giderek çocuklarımızın parasını başkalarına yedirmekten sakınmalıyız" şeklinde konuştu.



Kredi kullanımının Haziran ayı itibariyle 2005 yılı ile 2008 yılı karşılaştırması şöyle: (Milyon YTL)



Kredi türü 2005 2008

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İhtiyaç kredisi 7.078 30.979

Taşıt kredisi 5.029 6.040

Konut kredisi 6.121 37.930

Diğer krediler 1.527 4.232

Takipli tüketici

kredisi 126 1.337

Kredi kartı

borçları 15.236 31.155

Toplam borç 34.992 110.337





