Altın son dört haftanın zirvesinde



Metin Duyar / T24





Altın son dört haftanın en yüksek seviyesinde.

ABD ekonomisinin daha yavaş büyüyeceğinin anlaşılması tüm piyasaları etkiliyor. Altın 1216 $/ons seviyesinde ve yönü yukarı olarak değerlendiriliyor.























