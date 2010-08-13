Altın son dört haftanın zirvesinde

<p dir="ltr"><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Metin Duyar / T24</span><br /><br /><br />Altın son dört haftanın en yüksek seviyesinde. </p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr">ABD ekonomisinin daha yavaş büyüyeceğinin anlaşılması tüm piyasaları etkiliyor. Altın 1216 $/ons seviyesinde ve yönü yukarı olarak değerlendiriliyor.<br /><br /><br /><br /><img width="523" height="321" alt src="http://t24.com.tr/media/13082010/1.jpg" /><br /><br /><br /><br /><img width="524" height="190" alt src="http://t24.com.tr/media/13082010/2.jpg" /><br /><br /><br /><br /></p>