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Ekonomi

Altın son dört haftanın zirvesinde

ABD ekonomisinin daha yavaş büyüyeceğinin anlaşılması tüm piyasaları etkiliyor.

13 Ağustos 2010 03:00


Metin Duyar / T24


Altın son dört haftanın en yüksek seviyesinde.

　

ABD ekonomisinin daha yavaş büyüyeceğinin anlaşılması tüm piyasaları etkiliyor. Altın 1216 $/ons seviyesinde ve yönü yukarı olarak değerlendiriliyor.











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