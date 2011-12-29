-Altın son 5 ayın en düşük seviyesinde İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinde fiyatlar son 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altında bugün kapanışta gerçekleşen 94,50 liralık fiyata göre hesap yapıldığında, eylül ayında ulaşılan 108,10 liralık rekor değerlere göre kayıp yüzde 13,60'ı buldu. Kapalıçarşı'da bugün en düşük 93,83 liraya kadar gerileyen 24 ayar külçe altında dün gerçekleşen 96,86 liralık kapanışa göre günlük kayıp ise yüzde 2,44 oldu. Tüm bu düşüşlere rağmen 2010 yılı sonuna göre 24 ayar külçe altın yüzde 34,33, Cumhuriyet Altını da yüzde 34,53 oranında değer kazanmış bulunuyor.