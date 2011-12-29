Altın son 5 ayın en düşük seviyesinde

T24

Dolar 1,9180, avro 2,4750 lira



Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altında bugün kapanışta gerçekleşen 94,50 liralık fiyata göre hesap yapıldığında, eylül ayında ulaşılan 108,10 liralık rekor değerlere göre kayıp yüzde 13,60'ı buldu.Kapalıçarşı'da bugün en düşük 93,83 liraya kadar gerileyen 24 ayar külçe altında dün gerçekleşen 96,86 liralık kapanışa göre günlük kayıp ise yüzde 2,44 oldu.Tüm bu düşüşlere rağmen 2010 yılı sonuna göre 24 ayar külçe altın yüzde 34,33, Cumhuriyet Altını da yüzde 34,53 oranında değer kazanmış bulunuyor.Kapalıçarşı'da 1,9140 liradan alınan dolar 1,9180 liradan, 2,4690 liradan alınan avro 2,4750 liradan satılıyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,9100 lira olan dolar güne 1,9180 liradan, 2,4810 lira olan avro 2,4830 liradan başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,9135 lira, en yüksek 1,9160 lira, satışta en düşük 1,9180 lira, en yüksek 1,9240 lira seviyesinde işlem görüyor.