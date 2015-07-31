Altın son 16 yılın en uzun kayıp sürecini yaşadı

Altın fiyatları ABD'den gelen olumlu veriler üzerine düşüşüne devam ederek üst üste altıncı haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanırken, 1999 yılından bu yana en uzun kayıp sürecini gerçekleştirdi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 değer kaybederek 1,084.60 dolardan işlem görürken, hafta genelinde yüzde 1'den daha fazla değer kaybetmiş oldu.

Hürriyet'e konuşan altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın dışarıya bağlı bir düşüşte. Aslında içerde o kadar düşmüyor. Fed’den gelecek faiz kararı beklenmişti. Yunanistan gerginliği ortadan kalktıktan sonra, Fed’den gelecek faiz tarihi neredeyse belirginleşmesinin ardından, altında ciddi düşüş görüldü. 1050 dolara kadar ineceği kanaatindeyim. Eylül’deki toplantıdan sonra faiz artışı geleceği beklentisi çok yüksek. Kaldıraçlı piyasalarda altın düşecek diye altın alanların, altın düşüşe geçince ellerindeki altınları satması, doların güçlenmesi de altını baskılıyor. En önemli gelişme de uzun süren İran görüşmelerinin olumlu sonuçlanması da, jeopolitik risklerle altında satış olur, sene sonuna doğru 1000 dolara kadar gerileyeceğini, 2016 yılında ise Fed’den gelecek kademeli faiz artırımlarının etkisiyle altının 1000 dolar seviyesinin de altına ineceğini düşünüyorum” dedi.

Yıldırımtürk, “İçerde güvenlik endişeleri, koalisyonun kurulamamış olması ve hükümetin olmaması da doları yükseltiyor. Dolar 2,77’nin altında zor görülüyor” diye devam etti.



Altınla ilgili beklentiler oldukça karamsar

Küresel piyasalarda altınla ilgili oldukça kötümser beklentiler var.

Son dönemde altında yaşanan düşüşü daha önceden tahmin eden emtia analistlerinden Claude Erb, altının onsunun 350 dolara kadar inebileceğini söyledi.

Erb, "Altın artık borsalar ya da diğer yatırım araçlarından daha az riskli değil" dedi.