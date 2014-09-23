Altın, sekiz ayın en düşük seviyesinin üzerinde tutundu

Yatırımcıların küresel ekonominin sağlının göz önünde bulundurarak fiziki talep görünümünü değerlendirmeleri sonucu sekiz aynı en düşük seviyesinin üzerinde tutunan spot altın yüzde 0.4 yükselişle ons başına 1,219.34 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 11:21'de, 1,218.44 dolara geldi. Metal dün 1,208.40 dolara kadar düşerk 2 Ocak'tan bu yana en ucuz seviyesine indi. Altının 14 günlük RSI göstergesi bugün ile birlikte dokuz gündür 30 seviyesinin altında kaldı. Altındaki bu gelişme teknik analize göre değerlendirme yapan bazı analistler için fiyatların yakın bir zamanda yükselebileceği anlamına geliyor.

Bugün açıklanan veriye göre, Çin'de imalat sanayinin beklentilerden daha iyi performans gösterdiğini işaret ederken, dün ABD'de açıklanan ikinci el konut satışları verisi beklenmedik bir düşüş gösterdi. Barclays Plc'ye göre, fiziki talep, altın fiyatlarının düşmesi ile birlikte arttı. Altın, Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nin dört yılın zirvesine ulaşması ile birlikte, bu yılın ilk çeyrek dönemlik kaybına yöneldi.

Şanghay'da Huatai Great Wall Futures Co. analisti Huang Wei, "Altının, iyileşen ABD ekonomisi ve güçlenen dolardan dolayı aşağı yönlü kalmaya devam etmesi bekleniyor" diyerek "Bu düşük seviyelerde tüketim artsa bile, bu durum, fiyatlarda güçlü yükselişe neden olmaya yetmeyecek" dedi.

Fed Politikası

Dolar, Fed'in geçen hafta, politika yapıcıların faizleri kayda değer bir süre düşük seviyede tutma taahhütlerini korumalarına karşın, 2015 yılı için faiz tahminini yükseltmesinin ardından değer kazandı. New York Fed Başkanı William C. Dudley, dün yaptığı konuşmada, güçlenen doların ABD büyümesini engelleyebileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük altın destekli exchange traded fonu (ETF) SPDR Gold Trust'taki altın varlıkları dün 774.65 tona indi. Fon Aralık 2008'de bu yana en düşük seviyesine geriledi. Fiyatların yüzde 28 düştüğü 2013 yılında, bu fon üzerinden 553 ton altın satışı yapan yatırımcılar, bu yıl 23.6 ton daha sattı.

Aralık vadeli altın kontratları, New York Comex piyasasında, dünkü seviyesi olan ons başına 1,217.90 dolardan 1,218.50 dolara geldi. Fiyatlar dün, hisse senetleri ve emtia grubundaki geri çekilme ile birlikte toparlanmadan önce, 1,208.80 dolar ile Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Spot gümüş, dün ons başına 17.3491 dolar ile Temmuz 2010'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, yüzde 0.1 artışla 17.758 dolara geldi. Spot platin ise, dün ons başına 1,324.94 dolar ile 20 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.4 değer kazanrak 1,331.38 dolara toparlandı. Palladyum, erken saatlerde ons başına 800.15 dolara inerek 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini test etmesi sonrası yüzde 0.6 toparlanarak 805 dolara çıktı.