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Ekonomi

ALTIN SATIŞLARINDA DURGUNLUK MALATYA (A.A)

18 Eylül 2010 16:16

-ALTIN SATIŞLARINDA DURGUNLUK  MALATYA (A.A) - 18.09.2010 - Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, yaz sezonunda yaşanan düğün ve sünnet yoğunluğundan sonra altın satışlarında durgunluk yaşandığını bildirdi. Özhüsrev, düğün sezonun yoğun olduğu dönemlerde altın satışlarının iyi olduğunu ifade ederek, sezonun yavaş yavaş sona ermesiyle satışlarda durgunluk yaşandığını kaydetti. Altının şu dönemlerde cazibesini koruduğunu dile getiren Özhüsrev, şunları aktardı: ''Eskiden olduğu gibi düğünlerde çok altın takılmasa da düğün sezonunda istediğimiz satışı gerçekleştirdik. Ancak düğün sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle satışlarımızda durgunluk yaşıyoruz. Tasarruf için alınan altınla düğün için alınan altın bir olmuyor. Vatandaşlar tasarruf için altın alırken genellikle satınca zararı az olan altını tercih ediyor.'' 12 Eylül'de yapılan referandum sonrası altında kısa süreliğine düşüş yaşandığını belirtilen Özhüsrev, şunları belirtti: ''Referandum sonrası 1 gramlık altın 58 TL'ye düştü. Şu anda 61 TL olarak satıyoruz. Uzmanlar altın fiyatının yükseleceği görüşündeler. Bu doğrultuda vatandaşlara yastık altında para bırakmamalarını öneriyoruz. Borsalar düzelinceye kadar altın cazibesini koruyacak. Altın her zaman en iyi yatırım aracı.''

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