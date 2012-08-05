Altın Şafak'tan Türk dizilerine boykot çağrısı

Yunanistan'da Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaliolakos, 17 milletvekiline Yunan televizyonlarında gösterilen Türk dizilerini izlemelerini yasakladı.

Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, daha önce de bu tarz açıklamalarda bulunan Mihaliolakos, ''Altın Şafak milletvekilleri ve taraftarlarını Türk dizilerini izlememeye davet ediyorum. Türk dizilerini boykot edelim. Hatta Türk dizilerinin oynadığı saatlerde gösterilen reklamları da seyretmeyelim'' dedi.

Sağcı parti Altın Şafak'ın lideri, eşsiz bir kültür geleneği bulunan Yunanistan’da Türk dizilerinin izlenmesinin "ayıp" olduğunu vurgulayarak, "Türk-Yunan dostluğu Yunanistan ve Yunanların aleyhinedir" dedi. Mihaliolakos, Yunan televizyonlarında Türk dizileri furyası konusunu parlamentoya getireceğini ve Yunan Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (ERS) müdahalesini isteyeceğini açıkladı.

Yunanistan televizyonlarında şu sıralar "Sıla", "Asi", "Yer Gök Aşk", "Deniz Yıldızı" ve "Lale Devri" dizileri gösteriliyor.