​"Altın Şafak ABD'li ırkçılara talimat gönderiyor" iddiası​

Yunanistan'ın aşırı sağcı siyasi partisi Altın Şafak'ın, ABD'deki ırkçı örgütlenmelerle yakın temas hâlinde olduğu belirtiliyor. ABD’nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde düzenlenen ırkçı saldırı ve Başkan Donald Trump’ın ırkçılara "dolaylı destek" olarak yorumlanan ifadeleri konuşulmaya devam ederken, Yunanistan’ın "ırkçı ve yabancı düşmanı" olarak değerlendirilen siyasi partisi Altın Şafak’ın Amerikalı aşırı sağcıları "yönlendirdiği" iddia edildi.

Son gelişmeleri değerlendiren Yunan uzmanlar, Altın Şafak ile diğer ırkçı örgütler arasındaki ilişkilerin zamanla değiştiğine işaret etti. Buna göre Altın Şafak'ın geçmişte Amerikalı ve Avrupalı ırkçı ve paramiliter örgütleri takip etmeye çalışırken, şimdilerde yurt dışına talimat gönderen bir örgüt hâline geldiği belirtildi.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre Altın Şafak'ın, Charlotteville’de beyazların üstünlüğünü savunan bir grubun düzenlediği eylemi ve ırkçılık karşıtlarının üzerine bir 'aşırı sağcı' tarafından araba sürülmesini desteklediği konuşulmuştu. Altın Şafak’ın yayımladığı mesajda, beyazların üstünlüğünü savunan grubun eylemi, "yasadışı göçe karşı dinamik bir gösteri" diye nitelenmiş; bir kişinin öldürüldüğü saldırının sorumluluğu da faşizm karşıtlarına yüklenmişti.

Kıbrıs'ta Altın şafak endişesi

Öte yandan, Altın Şafak’ın yurtdışı bağlarının ABD ve Avrupa ile sınırlı olmadığı; örgütün hâlihazırda Kıbrıs’ta da faaliyet gösterdiği iddialar arasında yer alıyor. Son olarak bir grup ırkçının, Güney Kıbrıs’ın önde gelen futbol takımı APOEL’in Şampiyonlar Ligi’ne kaldığı 23 Ağustos gecesinin ilerleyen saatlerinde, takımın Lefkoşa’daki yerleşkesinin önünde , Kıbrıslı Türk’ün kullandığı ticari araca saldırdığı yönünde haberler yapıldı. Aynı taraftar grubunun aynı bölgede başka Kıbrıslı Türklere de saldırı düzenlediği kaydedildi.