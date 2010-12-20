-ALTIN REKORLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının satış fiyatı 69,25 lira ile rekor kırdı. Cumhuriyet Ata Liranın fiyatı da 464 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 67,60 67,95 68,90 69,25 Cumhuriyet Ata Lira 450,00 453,00 457,00 464,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 61,50 66,60 62,70 67,85 Vakıf Altını (5 Gr.) 337,51 341,02 344,46 347,54 Vakıf Altını (100 Gr.) 6.750,11 6.820,43 6.889,15 6.950,80 Lira Ziynet 430,61 444,24 438,57 452,26 Yarım Ziynet 214,97 222,67 218,94 226,63 Çeyrek Ziynet 107,48 112,06 109,47 114,07