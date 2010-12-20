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Ekonomi

ALTIN REKORLA KAPANDI İSTANBUL (A.A)

20 Aralık 2010 19:39

-ALTIN REKORLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının satış fiyatı 69,25 lira ile rekor kırdı. Cumhuriyet Ata Liranın fiyatı da 464 liraya yükseldi.  Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 67,60    67,95 68,90    69,25 Cumhuriyet Ata Lira   450,00   453,00   457,00   464,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)     61,50    66,60    62,70    67,85 Vakıf Altını (5 Gr.)      337,51   341,02   344,46   347,54 Vakıf Altını (100 Gr.)    6.750,11 6.820,43 6.889,15 6.950,80 Lira Ziynet                   430,61   444,24   438,57   452,26 Yarım Ziynet                  214,97   222,67   218,94   226,63 Çeyrek Ziynet                  107,48   112,06    109,47   114,07

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