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Ekonomi

ALTIN REKORA DOYMUYOR İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 13:23

-ALTIN REKORA DOYMUYOR İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı, açılışta 1.509,60 dolara ulaşarak kırdığı rekoru 1.511,00 dolarla yeniledi. Uluslararası piyasalarda dün 1.509,19 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran altın, sabah açılışın ardından 1.509,60 dolarla rekoru yeniledi. Daha sonra 1.506 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı saat 10.05 itibariyle 1.511,00 doları görerek rekorunu yeniledi. Geçen yıl sonunda 1.421,40 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatı, geçen mart ayını 1.432,07 dolardan, geçen haftayı da 1.486,90 dolardan kapattı. Hafta başından itibaren hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren altının ons fiyatı saat 10.05 itibariyle 1.510,00 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyat dikkate alındığında altının geçen hafta sonuna göre artış oranı yüzde 1,55, geçen yıl sonuna göre artış oranı ise yüzde 6,23 oldu.

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