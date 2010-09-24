-ALTIN REKORA DOYMUYOR LONDRA (A.A) - 24.09.2010 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 1,296.30 dolara yükselerek yeni bir rekor daha kırdı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, geçen haftadan buyana yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Son bir yılda altının ons fiyatı ise yüzde 25'ten fazla yükseliş kaydetti. Bu yıl yüzde 17'den fazla değer kazanan spot altının ons fiyatı, son olarak 4,20 dolarlık artışla, 1,296.30 dolar düzeyine yükseldi. Analistler, altının onsunun 1300 doları aşması halinde, bu rakamın altına inmeyeceğini vurguluyor. -SEBEP MERKEZ BANKALARI Uzmanlar, altına hücumun sebebinin, merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmelerine bağlıyor. Kıymetli maden analistleri, altının, gelecek yıl onsu 1500 dolardan işlem görebileceğine de dikkati çekiyorlar. Bu arada, gümüşün ons fiyatı da 21,21 dolara yükseldi.