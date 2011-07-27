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Ekonomi

ALTIN REKORA DOYMUYOR   İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2011 20:23

-ALTIN REKORA DOYMUYOR   İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatında öğleden önce 1.625,66 dolarla kırılan rekor 1.628,76 dolarla yenilendi. Altın direnç olarak görüen 1,630 dolar seviyelerini zorlamaya devam ediyor. Sabah saatmerinden itibaren hareketli bir seyir izleyen altın 1.616,95-1.628,76 aralığında işlem gördü. Altının ons fiyatı 1.628,76 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra 1.625 dolar seviyesine geriledi. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı saat 17.00 itibariyle 1.626,11 dolara gerilemiş bulunuyor.

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