-ALTIN REKORA DOYMUYOR İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 1,414,85 dolara yükselerek yeni bir rekor daha kırdı. Dün haftanın ilk işlem gününde 1,410,07 dolardan yeni bir rekorla kapanan altın, haftanın ikinci işlem gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu yeni rekorun ardından altının onsu alışta 1,413,25 dolardan, satışı da 1,413,80 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise dünkü kapanışta satışta gramı 63,05 lira olan 24 ayar külçe altın, alışta 63,80 liradan, satışta 64,05 liradan, yine dünkü kapanışta 422 liradan satılan Cumhuriyet Altını bugün alışta 422 liradan, satışta da 429 liradan işlem görüyor.