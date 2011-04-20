-ALTIN REKORA DOYMUYOR HONG KONG (A.A) - 20.04.2011 - Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Hong Kong'daki işlemlerde 1.500 dolar seviyesini geçen altının ons fiyatı 1.500,70 dolarla yeni bir rekora imza attı. Altının ons fiyatı dün de Londra'daki işlemlerde 1.499,32 dolardan işlem görmüştü. Gümüşün ons fiyatı da 44,34 dolarla 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, bakırın ton fiyatı yüzde 1'lik artışla 9.438 dolar oldu. Avustralya doları da ABD doları karşısında 29 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1.0599 dolardan işlem gördü. ABD dolarının değerinin düşük olması diğer emtialara olan talebi destekliyor.