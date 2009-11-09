Altın rekora doymuyor

Altın fiyatları bu haftaya da yeni bir rekorla başladı ve 1108 dolara kadar çıktı.



Uzmanlar, dolardaki düşüş ve ABD'deki yüksek işsizlik rakamlarının altındaki yükselişi tetiklediğini belirtiyor.



Parite 1.50'ye gidiyor



Euro/dolar paritesi haftaya euro lehine bir hareketle başladı. Cuma günü ABD'de açıklanan işsizlik rakamlarının son 26.5 yılın zirvesini işaret etmesi üzerine yatırımcı tercihlerinin euro lehine kaydığı izleniyor.



Euro/dolar paritesi saat 11.00 itibariyle cumaya göre yüzde 0.8 artışla 1.4962'den el değiştiriyor.



Petrol 78 doların üzerinde



Bu arada cuma günü 77.43 dolara gerileyen ham petrol bugün tekrar 78 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü varil fiyatı 78.37 dolardan el değiştirdi.



Petrol yıl içinde en yüksek 82 doların üzerini görmüştü.



Petrol fiyatının yükselmesinde ABD'ye yaklaşan Ida Kasırgası'nın Meksika Körfezi'ndeki petrol tesislerini tehdit etmesi etkili oldu.

