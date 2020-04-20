Altın rekor sonrası yönünü değiştirdi

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 372 liradan işlem görüyor. Analistler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisine yönelik olumlu haber akışının risk algısını görece azalttığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Geride bıraktığımız hafta boyunca, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak tarihinin en yüksek seviylerini gören gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından haftayı 379,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, 372 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.675 dolar seviyesinde bulunuyor.





