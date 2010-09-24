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Ekonomi

Altın rekor kırmaya devam ediyor

Altın rekor kırmaya devam ediyor. Altının onsu spot piyasada 1,298 doları geçerken, içerde çeyrek altının satış fiyatı 105 liraya çıktı.

24 Eylül 2010 03:00

T24- ABD'den gelen olumsuz veriler ve Avrupa'daki ekonomik toparlanmayla ilgili endişelerin yeniden ağırlık kazanması, güvenli liman olan olarak görülen altının fiyatını yeni rekor seviyesine taşıdı. Altının onsu spot piyasada 1,298 doları geçerken, içerde çeyrek altının satış fiyatı 105 liraya çıktı.


ABD'de işsizlik maaşı başvurusu verisi geçen hafta 465 kişiyle beklenin üzerinde artışı gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi, başvurularının 450 bin olması yönündeydi.


Diğer taraftan Avrupa tarafından gelen veriler de kıtadaki ekonomik toparlanmaya yönelik endişelerin artmasına neden oldu.


Borç yükü altındaki İrlanda ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.2 küçülürken, ekonominin geleceğiyle ilgili önemli bir gösterge olarak kabul edilen euro bölgesi satın alma yöneticileri endeksi de beklenenden fazla düşüş gösterdi.


Ekonomi tarafında moral bozan bu veriler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi de beraberinde getirdi. Altının onsu 1,298.25 dolarla yeni rekorunu kırdı. Değerli maden bundan önceki rekorunu Çarşamba günü 1,296 dolarla kırmıştı.


Son yükselişle altının haftalık getirisi yüzde 2'ye yaklaştı.


İçerde de gelişmelere paralel olara cumhuriyet altınının satış fiyatı 422 liraya, çeyrek altını fiyatı da 405 liraya çıktı.


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta ekonomik toparlanmayı desteklemek için yeni tahvil alımı programı başlatabileceğiyle ilgili mesajlar vermesi altın fiyatlarındaki yükselişi tetiklemişti. Fed'in kararı ekonominin geleceğiyle ilgili kaygıları artırmış, sonrasında doların değer kaybetmesi de riskli varlıklara ve emtiaya olan talebi yükseltmişti.

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