Altın rekor kırdı

T24-



Yatırımcıların güvenlik arayışlarına bağlı olarak altın ons başına 1,236.35 dolara çıkarak tüm zamanların yeni en yüksek seviyesini gördü. Altının Şubat başından beri kazanımları ise yüzde 20'ye yaklaştı.



Fiyatların yükselmesinde yatırımcıların zor durumdaki Euro Bölgesi devlet tahvili piyasasından kaçınması ve güvenli liman arayışı etkili oldu.



Fiyatlardaki son yükselişle çeyrek altın 100 TL'ye, altının gramı da 60 TL'ye ulaştı.



Dünya Euro'yu kurtarmak için çabalarken, artan altın talebinin Avrupa'dan geldiği belirtiliyor. Bir görüşe göre, Euro altın üzerinden devalüe ediliyor. Nisan ortasından beri altın ve dolar birlikte yükseliyor.



ABD'de Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, Avrupa'nın 1 trilyon dolarlık yardım paketinin bölgedeki derin kökleri olan sorunları çözmeyeceği korkularının ABD'de iyileşen ekonomik tabloyu olumsuz etkilemesiyle dünkü dalgalı işlemlerde düştü. Nasdaq borsasında ise endeks sadece yüzde 0.03'lük bir yükseliş kaydetti. Asya borsalarında da hafif düşüşler gözlendi. (Ntvmsnbc)