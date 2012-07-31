Altın Portakal'a haciz!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyen Antalya Kültür Sanat Vakfı'nda 2009 yılında yönetici olarak çalışan Antalyaspor Başkanı Hasan Yıldırım Akıncıoğlu'nun o dönemde 150 bin liralık bir çeke attığı imza, vakfa haciz olarak geri döndü.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyen kurumlardan biri olan Antalya Kültür Sanat Vakfı'nda (AKSAV) 2009 yılında yönetici olarak çalışan Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Yıldırım Akıncıoğlu'nun o dönemde 150 bin liralık bir çeke attığı imza, vakfa haciz olarak geri döndü.

Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyen AKSAV'a yapılan hizmetlerinden dolayı, Akın Faktoring Hizmetleri firmasına, 2009 yılında o dönem vakıfta yöneticiler Hasan Yıldırım Akıncıoğlu ile Erol İşbilir'in imzası bulunan 150 bin liralık çek verildi.

Çekin ödenmemesi üzerine firma icra takibi başlattı. İcra takibi sonucu 150 bin lirayı ödemek zorunda kalan Akıncıoğlu, daha sonra dava açarak çeke, vakfı temsilen imza attığını, borçsuz olduğunu ve bu paranın geri iadesini istedi.

Mahkemenin de Akıncıoğlu'nun talebini kabul etmesi üzerine Akın Faktoring, Akıncıoğlu'ndan tahsil edilen parayı, aradan geçen süredeki yasal faiziyle birlikte bu yılın haziran ayında geri ödedi.

Akın Faktoring Hizmetleri, AKSAV'dan alacağının tahsili amacıyla yeniden hukuki süreç başlattı ve Antalya 6. İcra Müdürlüğü, haciz kararı verdi.

Hukuki sürece ilişkin AA muhabirine bilgi veren, Akın Faktoring Hizmetleri şirketinin avukatı İsmail Elkoca, müvekkili şirketinin Antalya Kültür Sanat Vakfı'ndan 270 bin lira alacakları olduğunu anlattı.

Akıncıoğlu'nun parasını geri almasının ardından, vakfa dava açtıklarını ve Antalya 6. İcra Müdürlüğü'nün haciz kararı verdiğini belirterek, kararı geçtiğimiz günlerde uyguladıklarını söyledi.

'Gerekirse festival sırasında da hacizler yapacağız'

Şu an Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın büyük organizasyonlara imza attığını ama borcunu ödemeye gücünün olmadığını dile getiren Elkoca, şunları kaydetti:

“Vakfın müvekkilime 270 bin lira borcu var. Burada asıl önemli olan şu anki yönetim, bu çekin Hasan Yıldırım Akıncıoğlu tarafından o zaman iş yaptıkları firmaya hatıra binaen verilmiş bir çek olması nedeniyle, bu çekin ödenmeyeceğini belirtiyorlar. 'Bizim kayıtlarımızda böyle bir borç yok, böyle bir çek düzenlenmesi mümkün değil. Akıncıoğlu bunu düzenlemiş ama bizim böyle bir çekten haberimiz, bilgimiz yok' diyorlar. Çek keyfi bir davranış adına düzenlemiş, bu nedenle de ödemiyorlar.”

Elkoca, çekin ödenmemesi ve haciz kararı üzerine, icra müdürlüğü görevlileri, emniyet desteğiyle vakıf binasına gittiklerini, haciz edilebilecek 7 klima, 2 buzdolabı, bir televizyon ve bir bilgisayara el konulduğunu kaydetti. Elkoca, “Bizim haciz ettiğimiz malların değeri 3-5 bin liralık bir şey. Biz sürekli bankalara, tapuya hacizler göndererek bu dosyayı canlı tutacağız. Haciz işlemlerimiz sürecek, gerekirse Altın Portakal Film Festivali zamanında da hacizler yapacağız. Çünkü müvekkilimizin bir alacağı var” diye konuştu.

Elkoca, “Altın Portakal düzenleyecek durumdaki bir vakıf, birinciye 400 bin lira vereceğini açıklarken, bu miktardaki bir borcu ödeyemedi ve hacizle karşı karşıya kaldı. 270 bin lira bir borcu ödeyemiyorlar” dedi.