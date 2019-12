-ALTIN PALMİYE TERRENCE MALİCK'İN CANNES (A.A) - 22.05.2011 - 64. Uluslararası Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye ödülünü, ''The Tree of Life'' filmiyle Terrence Malick kazandı. 64 Cannes Film Festvali'nde, ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' filmiyle Nuri Bilge Ceylan ve "Le gamin au vélo" filmiyle Eric ve Luc Dardenne kardeşler, ''Büyük Ödülü'' paylaştı. Woody Allen'ın yönettiği, "Midnight in Paris" adlı filmin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta başlayan 64 Cannes Film Festivali, Fransız sinemacı Christophe Honoré'un ''Les Bien-aimes'' adlı filmiyle sona erdi. Festivalde Amerikalı yönetmen Robert de Niro'nun başkanlığını yaptığı jüri, Büyük Ödüle ''Bir Zamanlar Anadolu'' ve ''Le gamin au vélo'' filmini layık gördü. Jüri ödülü, Française Maeiwenn'in "Polisse" isimli filmine verildi, en iyi senaryo ödülünü Joseph Cedar'ın "Footnote" isimli filmi aldı. Festivalde en iyi yönetmen ödülünü, Danimarkalı Nicolas Winding Refn, "Drive" isimli filmiyle kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Fransız Jean Dujardin, "The Artist" isimli filmdeki performansıyla aldı. En iyi kadın oyuncu ödülüne Amerikalı Kirsten Dunst'ın "Melancholia" filmindeki rolüyle layık görüldüğü festivalde, ilk yönetmenlik tecrübesinin ödüllendirildiği Altın Kamera ödülünü de Pablo Giorgelli, "Las acacias" filmiye kazandı. En iyi kısa film dalında ödülü, Maryha Vroda'nın çektiği "Cross Country" aldı, Belçikalı Wannes Destoop, "Maillot de bain 46" isimli kısa filmi ile mansiyon ödülü ne layık görüldü. -CEYLAN: BU ÖDÜLÜ BEKLEMİYORDUM Ödül töreninde konuşan Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ''festivalde, filminin en son gösterilen filim olması itibarıyla ödül kazanmayı beklemediğini'' söyledi. Jüri üyelerinin festival sonunda yorgun olacağı ve filmi yeterince değerlendiremeyeceği kaygısı taşıdığını ifade eden Ceylan, jüri üyelerine bu ödülden dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Ceylan, yine filmin oyuncuları, yapımcısı ve tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür etti.